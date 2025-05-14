17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

Сімнадцятий пакет санкцій для Росії через її війну проти України, який узгодили посли країн-членів Європейського союзу, буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня.

Відповідну інформацію в середу в Брюсселі журналістам підтвердив високопосадовий європейський дипломат по завершенню засідання Комітету постійних представників (COREPER), на якому було ухвалено рішення стосовно санкцій.

"Таким є план", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо рішення, яким буде формалізовано погодження заходів щодо РФ.

Розповідаючи про деталі рішення, співрозмовник журналістів повідомив, що під санкції підпадуть судна так званого "тіньовому флоту" Росії, включаючи нафтові танкери, суб'єкти господарювання - додатково близько 30 фірм, причетних до ухилення від санкцій, зокрема щодо товарів подвійного використання; додаткові 75 осіб та компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом.

"Ми також йдемо набагато далі в так званих гібридних санкціях. Зокрема, прописано правову основу для санкцій проти флоту, який знищує підводні кабелі або сервери аеропортів (матеріальні активи), правову основу щодо санкцій проти фінансових організацій, нову правову основу для пропагандистських засобів. Під санції підпадуть понад 20 організацій та осіб, які поширюють дезінформацію", - деталізував високопосадовий дипломат.