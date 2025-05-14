Інтерфакс-Україна
Події
11:16 14.05.2025

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

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ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

Європейський союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, повідомила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю домовленість про наш 17-й пакет санкцій проти Росії. Ми продовжуємо обмежувати доступ до технологій ведення бойових дій. І ми внесли до списку ще 189 суден тіньового флоту, які мають на меті перекрити російський експорт енергоносіїв", - написала вона у соцмережі Х у середу.

"Ця війна має закінчитися. Ми будемо продовжувати тиснути на Кремль", - запевнила глава ЄК.

 

Теги: #тіньовий_флот #єс #санкції_рф

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