14 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1176 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1176 RUSSIAN AGRESSION

14 травня відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, День народження вазеліну, День поширення інформації про травми спинного мозку.

В Ізраїлі – День незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Ісидора.

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 02.02.2021 р. № 4479.

Допомога євреям у роки Другої світової війни на території Європи, окупованій нацистами, найчастіше каралася смертю самого рятівника і всієї його родини. На знак подяки єврейський народ ініціював почесне звання для таких людей - "Праведник народів світу".

Це звання присуджує держава Ізраїль не євреям, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати євреїв від знищення нацистами. Отримати його можна лише за рекомендацією єврейської спільноти, а спеціальна комісія вивчає всі документи і свідчення людей, які можуть підтвердити факт порятунку.

Звання отримує людина, яка брала активну участь у порятунку євреїв від небезпеки страти або депортації в табір смерті. Водночас рятувальник не сподівався отримати натомість будь-яку фінансову компенсацію, а також протягом подальшого життя не завдав шкоди жодній іншій людині.

День народження вазеліну

14 травня кожного року власний день народження відзначає відома мазь вазелін, бо саме цього дня у 1878 році у США хімік Роберт Чезбро запатентував свій винахід як торгову марку.

День поширення інформації про травми спинного мозку

День розповсюдження інформації про травми спинного мозку відзначається щорічно 14 травня.

Травми спинного мозку можуть бути спричинені різними факторами, включно з травматичними нещасними випадками, захворюваннями та генетичними розладами. Ці травми можуть призвести до ряду фізичних, сенсорних і когнітивних порушень і можуть мати серйозний вплив на якість життя людини.

День обізнаності про травми спинного мозку спрямований також на сприяння розумінню та співчуттю до тих, хто живе з цими травмами, а також на заохочення підтримки та ресурсів для догляду та реабілітації.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Отто Клемперера (1885−1973), німецького композитора, диригента;

105 років від дня народження Ярослави (Слави) Йосипівни Стецько (Музика Ганна-Євгенія Йосипівна) (1920–2003), української громадсько-політичної діячки, журналістки, співзасновниці Червоного Хреста УПА, жіночої мережі та юнацтва ОУН;

80 років від дня народження Ростислава Софроновича Міщука (1945–1994), українського філолога, літературознавця.

Ще цього дня:

1796 - Британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику;

1811 - Парагвай здобув незалежність від Іспанії;

1853 - У США запатентували згущене молоко;

1900 - У Парижі відкрили II Олімпійські ігри;

1915 - Після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина);

1940 - Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни;

1948 - У Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю;

1955 - У Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об'єднане командування збройними силами;

1975 - Футболісти "Динамо" (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

Церковне свято:

14 травня - день пам'яті святого Ісидора Блаженного, чудотворця, який жив у III столітті і постраждав за християнську віру.

Ісидор був родом з Олександрії, але сам жив на грецькому острові Хіос і був християнином. Коли до влади прийшов імператор Декій, то велів призвати всіх служити в римське військо - і Ісидора прийняли в полк воєначальника Нумерія. Водночас усі воїни мали поклонятися римським язичницьким богам. Нумерію донесли, що Ісидор - християнин. Його викликали на допит, і він там так само сповідав свою віру. Коли переконання і вмовляння зректися християнства виявилися марними, Ісидора віддали на муки і відрізали мученику язик. Але Ісидор продовжив славити Христа, а Нумерій, навпаки - онімів. У жаху він написав на дощечці смертний вирок Ісидору.

Іменини: Леонтій, Максим, Микита.