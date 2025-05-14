Інтерфакс-Україна
Події
02:24 14.05.2025

Мелоні очікує, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

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Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час телефонної розмови у вівторок з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловила сподівання, що РФ погодиться на 30-денне припинення вогню, повідомляє веб-сайт Ради міністрів Італії.

"Голова Ради міністрів Джорджія Мелоні сьогодні провела телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Враховуючи готовність Туреччини прийняти мирні переговори між Україною та Росією у Стамбулі, лідери двох країн обговорили дипломатичні перспективи та підтвердили свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні на порталі італійського уряду.

"Президент Мелоні подякувала Президенту Ердогану за зусилля Туреччини, спрямовані на досягнення шляхом переговорів рішення, здатного покласти край конфлікту, і підтвердила очікування, що Росія також позитивно відреагує, як це зробила Україна, на запрошення до переговорів на найвищому рівні, погодившись на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, як конкретний сигнал про її готовність до миру", - додали в урядовому релізі.

Джерело: https://www.governo.it/en/articolo/president-meloni-s-telephone-conversation-president-erdo/28672

Теги: #путін #мелоні #італія

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