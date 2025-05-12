Сибіга вітає рішення ICAO щодо підтвердження відповідальності Росії за збиття рейсу МН17

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Ради ICAO щодо підтвердження відповідальності Росії за збиття рейсу МН17.

"Вітаю сьогоднішнє важливе рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації, яке підтверджує відповідальність Росії за збиття рейсу MH17", - написав Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, це ще один крок на шляху до відновлення справедливості за цей злочин. "Це також чіткий сигнал: скільки б грошей і зусиль Росія не вкладала в брехню та приховування своїх злочинів, правда перемагає, а справедливість бере гору", зазначив міністр.

"Вітаю своїх колег – міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Каспара Вельдкампа та міністерку закордонних справ Австралії Пенні Вонг – із цією спільною перемогою, яка є надзвичайно важливою для родин загиблих у трагедії MH17", - додав Сибіга.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третіх пасажирів - піддані Нідерландів. Причини катастрофи розслідувала Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а згодом оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги визнав двох громадян Росії та одного українця - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка - винними в катастрофі пасажирського лайнера рейсу МН17 "Малазійських авіаліній", унаслідок якої загинули 298 людей.

Ще одного обвинуваченого - росіянина Олега Пулатова - суд визнав невинуватим.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1922002542709412026?s=46&t=gK5Retoh38mugckVdcn-5A