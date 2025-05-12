Інтерфакс-Україна
Події
19:35 12.05.2025

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

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Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Тайвань виділить 2 млн євро Литві, яка очолює міжнародну коаліцію з розмінування в Україні, повідомила пресслужба Міноборони Литви.

"Представники міністерства національної оборони Литви та Агентства оборонних ресурсів обговорили з тайванською місією у Вільнюсі можливості партнерства в наданні підтримки Україні. Особливу увагу під час зустрічі було приділено заходам з розмінування. Тайванська місія в Литві висловила намір зробити свій внесок у підтримку Литви в розмінуванні України, виділивши 2 млн євро", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони в понеділок.

Зазначається, що Литва спрямує на діяльність коаліції з розмінування в поточному році 30 млн євро. Також Україні планують надати підтримку у вигляді обладнання для розмінування на аналогічну суму.

 

Теги: #розмінування #україна #литва

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