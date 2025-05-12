Кабмін затвердив порядок підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди "русского міра"

Кабінет міністрів України затвердив порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Згідно з постановою уряду №541 від 9 травня, предметом розгляду питання є інформація про використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра", а розгляд питання здійснюється за ініціативою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті або за заявою (повідомленням, зверненням) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи.

Зазначається, що під час розгляду питання враховуються факти поширення пропаганди ідеології "русского міра" безпосередньо релігійною організацією або її статутними чи іншими органами управління, уповноваженими особами в будь-який спосіб або будь-якими засобами.

Під час здійснення розгляду питання Держетнополітики може звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів досудового розслідування для отримання інформації, пояснень, документів, даних з публічних електронних реєстрів, а також використовувати інформацію про факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра", що міститься у висновках релігієзнавчої експертизи або отримана від фізичних та юридичних осіб, з медіа, інших відкритих джерел.

Документом передбачено, що виявлення неодноразових фактів використання релігійної організації для цілей поширення пропаганди ідеології "русского міра" підтверджується висновком, що затверджується наказом Держєтнополітики.

В той же час, у разі відсутності неодноразових фактів використання релігійної організації для цілей поширення пропаганди ідеології "русского міра" відомство припиняє розгляд питання.

До переліку ознак пропаганди ідеології "русского міра" відносяться: обґрунтування необхідності відновлення євразійського імперського простору, в якому немає місця для незалежної України, під егідою РФ; представлення так званої "спеціальної військової операції" як "священної війни", "протистояння бездуховному, безбожному Заходу"; обґрунтування територіальних претензій та російської військової агресії, знищення суверенітету і територіальної цілісності України з посиланням на спільну історію, релігійні традиції, мовну спорідненість, історичну пам’ять; заперечення існування української нації, української державності, права України на державний суверенітет з використанням ідей "триєдиної Русі", "триєдинства російського народу"; виправдання експансії Московського патріархату на території України за допомогою аргументів про унікальність російського історичного шляху, російської духовності, особливу святість, "вселенськість" російського православ’я, одвічну боротьбу Росії із Заходом; виправдання придушення церковного життя в Україні, її національно- історичних релігійних традицій; заперечення права українських церков на автокефалію; поширення ідеї про те, що будь-яке національне самоусвідомлення українців і білорусів загрожує "триєдиному російському народу", зменшує його популяцію, а тому повинно жорстоко придушуватися, зокрема із застосуванням збройних сил; обґрунтування російського месіанства та цивілізаторсько- просвітницької історичної ролі Росії у процесі становлення та розвитку Української держави; виправдання злочинів російських військових, вчинених на території України, як таких, що усувають перешкоди для здійснення особливої російської місії у світі; поширення та роз’яснення ідей необхідності збирання "російських земель", що не мають чітко окреслених кордонів і охоплюють всі території, на яких проживають носії російської мови чи православні віруючі; обґрунтування усунення перешкод, зокрема воєнним шляхом, для возз’єднання "розділеного російського народу".

В той же час, не вважається пропагандою ідеології "русского міра" використання відповідних ідей у наукових, дослідницьких, освітніх, аналітичних цілях, якщо такі дії не мають на меті поширення чи підтримку відповідних ідей.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

Через 30 днів від дня його опублікування, а саме 23 вересня, закон набув чинності, окрім кількох положень, які набувають чинності пізніше. Зокрема, наступного дня після публікації Кабінет Міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів і за дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з РПЦ (Російською православною церквою) країни-агресора.

Крім того, Кабмін протягом трьох місяців із дня опублікування цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонена, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонена в країні.