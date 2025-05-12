Мінкультури розпочало мистецький конкурс для реалізації інформкампанії з мобілізації та рекрутингу

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розпочало мистецький конкурс з розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру, для організації та реалізації інформаційної кампанії з питань мобілізації та рекрутингу.

"Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності мають подати конкурсній комісії МКСК з організації та проведення мистецьких конкурсів заявку на участь у друкованій та електронній формах. До заявки потрібно додати документи згідно з переліком", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що кінцевий термін подачі заявок та документів на участь у конкурсі - 20 травня 2025 року до 15:00.

Орієнтовні строки проведення конкурсу: І етап - онлайн голосування за подані проєкти на офіційному вебсайті Мінкультури — 22 травня; ІІ етап - експертне оцінювання поданих проєктів — 30 травня; ІІІ етап - презентація учасниками проєктів — 3 червня.

"Ключовим елементом інформаційної кампанії є створення доступних та зрозумілих для різних аудиторій матеріалів задля підвищення оборонної свідомості громадян, готовності до відсічі збройної агресії росії проти України та бажання долучитися до Сил оборони", - розповіли у відомстві.

Більше інформації про вимоги до проєктів, що подаються до участі в конкурсі, можна знайти за посиланням: https://mcsc.gov.ua/announcements/ogoloshennya-pro-provedennya-mysteczkogo-konkursuz-rozroblennya-modelej-informaczijnyh-produktiv-u-tomu-chysli-grafichnogo-harakterudlya-organizacziyi-ta-realizacziyi-informaczijnoyi-kampaniyi-z-pyt/