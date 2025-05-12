Інтерфакс-Україна
Події
14:47 12.05.2025

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

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Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня
Фото: https://mfa.gov.ua/

Глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн зустрічі з колегами з Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського Союзу проінформував їх про поточну ситуацію на фронті та обговорив, зокрема, наступні кроки, які можуть бути зроблені, включаючи санкції проти економіки РФ.

"Я поділився найсвіжішою інформацією про реальну ситуацію на фронті, яку я отримав безпосередньо від Головнокомандувача Сирського напередодні зустрічі. Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції по всій лінії фронту. Москва змарнувала ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдиною метою Росії є продовження війни", - повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Україна, навпаки, докладає всіх зусиль, щоб припинити війну і дати шанс дипломатії. " Президент Зеленський навіть запропонував Путіну особисту зустріч у четвер, але поки що відповіді не було", - додав Сибіга.

Він зауважив, що на зустрічі з міністрами були обговорені "рішучі кроки", які можуть бути зроблені, включаючи санкції проти російського банківського, центрального банку та енергетичного секторів.

"Ми обговорили рішучі кроки, які можуть бути зроблені, включаючи санкції проти російського банківського, центрального банку та енергетичного секторів, а також нові пакети оборонної допомоги для України. Путін повинен зрозуміти наслідки відкидання мирних зусиль і продовження війни. Ми скоординували наші наступні кроки, контакти та зусилля на цей тиждень і далі. Я вдячний Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі та Європейському Союзу за їхню непохитну підтримку та невтомні зусилля для досягнення справедливого миру", - наголосив Сибіга.

Теги: #сибіга #припинення_вогню #рф

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