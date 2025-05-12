ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

Енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 5 по 11 травня вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 49 населених пунктів, знеструмлених через ворожі обстріли, і повернути світло в оселі 106,7 тис. родин Донецької, Дніпропетровської і Одеської областей.

"Минулого тижня енергетики продовжували усувати наслідки ворожих обстрілів українських міст та сіл. Найбільше – на Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій", - повідомили у пресрелізі енергохолдингу у понеділок.

Попри постійну небезпеку у Донецькій області вдалося відновити електропостачання у домівках 83,4 тис. родин.

Як зазначили у компанії, від ворожих обстрілів також регулярно потерпає Дніпропетровська область, де з 5 по 11 травня енергетики змогли повернути світло у 22,5 тис. домівок місцевих мешканців.

Зазнавала ворожих атак останні сім днів і Одеська область, де фахівцям ДТЕК вдалося повернути світло для 759 родин місцевих жителів.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 18,8 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Фахівці компанії продовжують працювати у тому числі в регіонах з найзапеклішими бойовими діями спільно з ЗСУ та ДСНС та відновлювати роботу електромереж, щойно отримують дозвіл від них.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.