Інтерфакс-Україна
Події
07:39 12.05.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Впродовж доби втрати окупантів склали 1170 одиниць живої сили та 404 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 8.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три засоби ППО, 171 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і шість одиниць спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 141 знищений БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

 

Теги: #війна #втрати_ворога

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