Інтерфакс-Україна
Події
02:35 12.05.2025

Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати від 30% до 80%

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Президент США Дональд Трамп заявив, що завтра в Білому домі, підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати, що відпускаються за рецептом, від 30% до 80%

"Внески на виборчу кампанію можуть творити дива, але не зі мною і не з Республіканською партією. Ми збираємося робити правильні речі, те, за що демократи боролися протягом багатьох років. Тому я радий оголосити, що завтра вранці, о 9:00 в Білому домі, я підпишу один з найважливіших указів в історії нашої країни. Ціни на ліки та фармацевтичні препарати, що відпускаються за рецептом, будуть знижені, майже негайно, від 30% до 80%. Вони зростуть по всьому світу, щоб вирівняти і, вперше за багато років, принести справедливість в Америку!", - написав Трамп в соцмережі Х у понеділок.

Він наголосив, що запровадить політику національного режиму найбільшого сприяння, згідно з якою Сполучені Штати платитимуть таку ж ціну, як і країна, яка платить найнижчу ціну в будь-якій точці світу.

"До нашої країни нарешті будуть ставитися справедливо, а витрати на охорону здоров'я наших громадян скоротяться на цифри, про які раніше навіть не думали. На додаток до всього іншого, Сполучені Штати заощадять трильйони долларів. Дякуємо за вашу увагу до цього питання. зробимо америку знову великою!", - написав Трамп.

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1921697332820578362

Теги: #ліки #трамп #указ #сша

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