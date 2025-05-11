Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

У Німеччині після посилення прикордонного контролю, яке набуло чинності 7 травня, поліція за два дні затримала 365 мігрантів, які нелегально намагалися потрапити до країни, з них 286 — депортовані (це 78% від загальної кількості), повідомляє видання Bild з посиланням на поліцію.

"У четвер і п'ятницю федеральна поліція зареєструвала 365 несанкціонованих перетинів кордонів на всіх пунктах пропуску. З них 286 мігрантам було відмовлено, включно з 19, які подали клопотання про надання притулку. Основні причини відмов: відсутність чинної візи, підроблені документи або заборони на в'їзд", - йдеться в повідомленні.

Однак у своєму новому прикордонному указі міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт розпорядився, щоб були винятки з правил відмови в наданні притулку: дітям, вагітним жінкам і "вразливим особам" (хворим людям) не має бути відмовлено. У чотирьох випадках мігранти, які подали клопотання про надання притулку, змогли в'їхати в країну.

Як повідомлялось, 7 травня Добріндт оголосив про відновлення жорсткішого прикордонного контролю. Зокрема, повернули правило, що діяло до 2015 року: Німеччина може відмовляти у в’їзді шукачам притулку, які прибувають із країн Євросоюзу, просто на кордоні.

Джерело: https://www.bild.de/politik/inland/dobrindts-grenz-erlass-erste-asyl-bewerber-an-grenzen-zurueckgewiesen-681f379cc956e61cc27b39b6