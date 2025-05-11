Інтерфакс-Україна
Події
21:19 11.05.2025

Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

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Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч із Володимиром Путіним у Стамбулі, заявив, що передусім має настати припинення вогню.

"Припинення вогню Росією, потім все інше. Президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб війна завершилась, і чекатиме Путіна у четвер. А що Путін? Боїться? Побачимо", - написав Єрмак в телеграм у неділю.

 

 

Теги: #єрмак #війна #президенти #зустріч

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