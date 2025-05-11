До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

Судно з 20 тис. тоннами українського зерна на борту прибуло до Туреччини у межах ініціативи Всесвітньої продовольчої програми ООН щодо підтримки регіонів, постраждалих від кризи, кінцевий пункт призначення для частини цього зерна – Сирія, повідомляє Hürriyet Daily News.

"Ми вітаємо судно Brave Commander, символ міжнародної солідарності та швидких гуманітарних дій у нашому прагненні подолати голод у світі", – зазначив голова представництва ВПП у Туреччині Стівен Кахілл.

Зазначається, що судно Brave Commander під прапором Бейрута прибуло до порту Торос у північній провінції Самсун. На борту судна, яке раніше брало участь у Чорноморській зерновій ініціативі, 20 тонн українського зерна. Із них п'ять тисяч тонн будуть доправлені в межах програми ВПП у Сирію.