Інтерфакс-Україна
Події
20:02 11.05.2025

До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

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До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

Судно з 20 тис. тоннами українського зерна на борту прибуло до Туреччини у межах ініціативи Всесвітньої продовольчої програми ООН щодо підтримки регіонів, постраждалих від кризи, кінцевий пункт призначення для частини цього зерна – Сирія, повідомляє Hürriyet Daily News.

"Ми вітаємо судно Brave Commander, символ міжнародної солідарності та швидких гуманітарних дій у нашому прагненні подолати голод у світі", – зазначив голова представництва ВПП у Туреччині Стівен Кахілл.

Зазначається, що судно Brave Commander під прапором Бейрута прибуло до порту Торос у північній провінції Самсун. На борту судна, яке раніше брало участь у Чорноморській зерновій ініціативі, 20 тонн українського зерна. Із них п'ять тисяч тонн будуть доправлені в межах програми ВПП у Сирію.

 

Теги: #допомога #сирія #зерно

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