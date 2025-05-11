Очільник МЗС Литви: Безумовне припинення вогню Росією з понеділка або нові жорсткіші санкції

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Якщо російська армія не зупинить військові дії до понеділка, новий пакет санкцій повинен бути запроваджений негайно, цей підхід працює, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників вночі обрушився на Україну. Путін грає у свою звичну гру - використовує терор як важіль впливу і тягне час, щоб уникнути будь-якого реального шляху до миру", - написав він у соцмережі Х у неділю.

Він зазначив, що "говорити про мир, коли російські бомби продовжують падати на українських мирних жителів - це фарс. Правила чіткі - безумовне припинення вогню з понеділка або нові жорсткіші санкції".

"Той факт, що Путін поспішив провести прес-конференцію менш ніж через 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США зажадали безумовного припинення вогню, говорить нам про все. Цей підхід працює - і ми повинні його дотримуватися", - наголосив він.

За словами міністра, тепер "ми повинні довести справу до кінця. Якщо російські гармати не замовкнуть до понеділка, новий раунд санкцій має бути запроваджений - без вагань".

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі після онлайн зустрічі Коаліції охочих в Києві підкреслили, що у випадку відмови Москви від припинення вогню проти Росії будуть посилені санкції, а підтримка України збільшиться. За їх словами, така позиція скоординована із США.

Водночас на пресконференції в ніч проти неділі Путін проігнорував пропозиції України і європейських партнерів з Коаліції охочих про запровадження повного і безумовного припинення вогню з 12 травня терміном на 30 днів та запропонував 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі, де останній раз сторони зустрічалися 2022 року на початку розпочатої Росією повномасштабної агресії.