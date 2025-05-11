Інтерфакс-Україна
Події
14:35 11.05.2025

Очільник МЗС Литви: Безумовне припинення вогню Росією з понеділка або нові жорсткіші санкції

2 хв читати
Очільник МЗС Литви: Безумовне припинення вогню Росією з понеділка або нові жорсткіші санкції
Фото: https://mfa.gov.ua/

Якщо російська армія не зупинить військові дії до понеділка, новий пакет санкцій повинен бути запроваджений негайно, цей підхід працює, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників вночі обрушився на Україну. Путін грає у свою звичну гру - використовує терор як важіль впливу і тягне час, щоб уникнути будь-якого реального шляху до миру", - написав він у соцмережі Х у неділю.

Він зазначив, що "говорити про мир, коли російські бомби продовжують падати на українських мирних жителів - це фарс. Правила чіткі - безумовне припинення вогню з понеділка або нові жорсткіші санкції".

"Той факт, що Путін поспішив провести прес-конференцію менш ніж через 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США зажадали безумовного припинення вогню, говорить нам про все. Цей підхід працює - і ми повинні його дотримуватися", - наголосив він.

За словами міністра, тепер "ми повинні довести справу до кінця. Якщо російські гармати не замовкнуть до понеділка, новий раунд санкцій має бути запроваджений - без вагань".

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі після онлайн зустрічі Коаліції охочих в Києві підкреслили, що у випадку відмови Москви від припинення вогню проти Росії будуть посилені санкції, а підтримка України збільшиться. За їх словами, така позиція скоординована із США.

Водночас на пресконференції в ніч проти неділі Путін проігнорував пропозиції України і європейських партнерів з Коаліції охочих про запровадження повного і безумовного припинення вогню з 12 травня терміном на 30 днів та запропонував 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі, де останній раз сторони зустрічалися 2022 року на початку розпочатої Росією повномасштабної агресії.

Теги: #санкції #припинення_вогню #будріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 11.05.2025
Єрмак: Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше

Єрмак: Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше

15:11 11.05.2025
Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

14:48 11.05.2025
Мерц: Припинення вогню зробить реальні переговори можливими

Мерц: Припинення вогню зробить реальні переговори можливими

14:18 11.05.2025
Туск: Світ чекає від Путіна однозначного рішення про безумовне припинення вогню

Туск: Світ чекає від Путіна однозначного рішення про безумовне припинення вогню

11:56 11.05.2025
Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

22:32 10.05.2025
Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

16:56 10.05.2025
Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

16:42 10.05.2025
Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

16:30 10.05.2025
Відсутність повітряних тривог на 9 травня підтверджує можливість РФ зупинитися за наявності бажання – Зеленський

Відсутність повітряних тривог на 9 травня підтверджує можливість РФ зупинитися за наявності бажання – Зеленський

15:38 10.05.2025
Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

ОСТАННЄ

Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Ердоган заявив про готовність підключитись до проведення переговорів задля досягнення миру в Україні

Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати війну

Вночі в низці областей України заморозки

Зеленський привітав українських жінок з Днем матері

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

Трамп заявляє про "великий прогрес" після першого дня переговорів з Китаєм у Женеві

Російські війська вдруге за день атакували с.Павлівка в Запорізькій області, є ще одна поранена

У Черкасах помер чоловік, поранений під час дронової атаки 6 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА