У Черкасах помер чоловік, поранений під час дронової атаки 6 травня

У Черкасах у лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час дронової атаки 6 травня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Трагічна звістка. У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час дронової атаки на Черкаси 6 травня. Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли", - написав він у телеграмі у неділю.