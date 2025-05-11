Інтерфакс-Україна
Події
12:19 11.05.2025

У Черкасах помер чоловік, поранений під час дронової атаки 6 травня

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У Черкасах у лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час дронової атаки 6 травня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Трагічна звістка. У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час дронової атаки на Черкаси 6 травня. Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли", - написав він у телеграмі у неділю.

Теги: #черкаси #бпла_рф

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