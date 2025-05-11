Інтерфакс-Україна
Події
10:52 11.05.2025

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

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Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію прямих переговорів між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня. Свій коментар Зеленський розмістив у офіційному телеграм-каналі в неділю.

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню", - наголосив Зеленський у Телеграм.

Водночас український президент зазначив, що від РФ насамперед очікують підтвердження повного припинення вогню, яке в неділю запропонувала Україна й лідери країн-учасниць Коаліції охочих і яке підтримали США.

"Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - заявив Зеленський.

Теги: #путін #війна #зеленський #переговори

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