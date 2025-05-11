Інтерфакс-Україна
Події
03:18 11.05.2025

Путін запропонував Україні замість припинення вогню - переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

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Путін під прес-конференції в ніч на неділю запропонував розпочати 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі, повідомляє Reuters.

Пропозицію України і європейських лідерів про припинення вогню з понеділка 12 травня на 30 днів, підтриману США, Путін проігнорував.

Натомість заявив, що припинення вогню можливо обговорити під час безпосередніх переговорів.

"Він заявив, що Росія пропонує прямі переговори з Україною в Стамбулі в спробі "усунути першопричини конфлікту" і "домогтися відновлення довгострокового, міцного миру", - цитує Reuters кремлівського очільника.

Як зазначає агентство, Путін вдався до традиційних для його риторики звинувачень на адресу української влади. Зокрема він поскаржився на невдалі переговори у Стамбулі в 2022 році. Диктатор не втримався також від критики західних партнерів України.

"Наша пропозиція, як то кажуть, лежить на столі, рішення тепер за українською владою і її кураторами, які керуються, схоже, своїми особистими політичними амбіціями, а не інтересами своїх народів", - цитує Путіна Reuters.

Як повідомлялося, у суботу 10 травня лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві ухвалили спільну заяву, в якій висловили пропозицію РФ припинити вогонь повністю і без жодних умов з понеділка 12 травня щонайменше на 30 діб. Співавтори заяви погодилися, що в разі висунення Росією попередніх умов, це "можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію". У разі відмови РФ від запропонованого припинення вогню вони погодилися щодо застосування більш жорстких санкцій до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот. Також у спільній заяві йшла мова про 17-й пакет санкцій ЄС і продовження роботи над ефективним використанням заморожених російських активів

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/putin-proposes-direct-talks-with-ukraine-may-15-2025-05-10/

Теги: #війна #путін #заява #рф

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