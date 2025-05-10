В коаліції охочих готові обговорити технічну реалізацію припинення вогню

Напередодні візиту у Київ лідери Франції, Німеччини, Польщі та Сполученого Королівства заявили про готовність обговорити технічну реалізацію припинення вогню і підготуватися до повноцінної мирної угоди.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Великої Британії.

"Разом зі США ми закликаємо Росію погодитися на повне і беззастережне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і міцний мир… Ми готові підтримати мирні переговори якомога швидше, обговорити технічну реалізацію припинення вогню і підготуватися до повноцінної мирної угоди", - йдеться у заяві.

Також лідери заявили про продовження збільшення підтримки України. "Ми продовжимо збільшувати нашу підтримку України. Поки Росія не погодиться на тривале припинення вогню, ми будемо посилювати тиск на військову машину Росії", - йдеться у заяві.

"Ми ясно розуміємо, що кровопролиття має припинитися, Росія повинна припинити своє незаконне вторгнення, а Україна повинна мати можливість процвітати як безпечна, надійна і суверенна держава в межах своїх міжнародно визнаних кордонів для майбутніх поколінь", - заявили лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії.

Як повідомлялось, до Києва 10 травня для зустрічі "коаліції охочих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.