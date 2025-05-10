До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск
До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
На столичному вокзалі лідерів зустрічали глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Сибіга очікує "важливі рішення та подальше цементування європейської солідарності на підтримку України".
Зокрема, на зустрічі "коаліції рішучих" лідери обговорять стале припинення вогню в Україні.
Також до Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Раді вітати в Києві коаліцію рішучих. Багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити москву піти на припинення вогню", - написав Єрмак в телеграмі.