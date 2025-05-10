Інтерфакс-Україна
Події
08:48 10.05.2025

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

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До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск
Фото: https://t.me/suspilnenews

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

На столичному вокзалі лідерів зустрічали глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга очікує "важливі рішення та подальше цементування європейської солідарності на підтримку України".

Зокрема, на зустрічі "коаліції рішучих" лідери обговорять стале припинення вогню в Україні.

Також до Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Раді вітати в Києві коаліцію рішучих. Багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити москву піти на припинення вогню", - написав Єрмак в телеграмі.

 

 

Теги: #лідери #візит #коаліція

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