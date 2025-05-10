Інтерфакс-Україна
Події
13:02 10.05.2025

Кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову перешкоджають у російській колонії здійснювати щоденні молитви - омбудсман

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про чергові утиски і порушення основоположних прав у російських колоніх, де утримуються громадяни України за фальсифікованими звинуваченнями.

"Черговим порушенням стала заборона виконувати відповідні до Ісламу щоденні молитви, які є обов’язковими. Стало відомо, що громадському кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову створюють умови, за якими неможливо здійснювати свої релігійні потреби", - написав він у телеграм в суботу.

"Через спроби помолитися вірян відправляють до штрафного ізолятору. Не погодившись на таке ставлення, Бекіров спробував подати скаргу на дії працівників колонії та оскаржити поміщення до ізолятору, проте її відхилили, а ставлення до нього погіршилось", - зазначив омбудсман.

Лубінець заявив, що такі випадки не поодинокі. "Також зафіксовано випадки перешкоджання у прийомі їжі під час розговіння після посту, а також у виконанні обов’язкових п’ятничних молитов та дотриманні інших релігійних норм", - зазначив він.

Лубінець наголосив, що таке поводження розцінюється як тортури та порушує ряд основоположних свобод у міжнародному праві.

"Закликаю світову спільноту відреагувати на порушення прав громадян з ТОТ, посилити тиск на Росію для припинення порушення релігійних прав у місцях несвободи та звільнення кримських політв’язнів і всіх незаконно утримуваних громадян України", - написав омбудсман.

Теги: #лубінець #ремзі_бекіров

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