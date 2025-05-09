Український павільон DAKH: Vernacular Hardcore відкрився на Biennale Architettura 2025 у Венеції

наголосив на відкритті Biennale Architettura 2025 ее куратор Карло Ратті (Carlo Ratti).

Відкриття українського павільйону відбулося за участі першої леді України Олени Зеленської, яка офіційно онлайн презентувала українську експозицію світу.

Українську офіційну делегацію також представляла перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум. Вона відкрила павільйон від імені віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та Мінрозвитку, яке відповідає за участь України у архітектурній бієнале.

"Наш павільйон цього року – як ніколи щирий, глибокий і світлий. Це архітектура спротиву. Архітектура пам’яті. Архітектура майбутнього", – зазначила Шкрум.

Вона відмітила, що саме слово "Дах" майже неможливо перекласти англійською, адже ні roof, ні ceiling не передають того, що означає для українців у час війни мати "дах" над головою.

"Для нас "Дах" – не просто архітектурний елемент. Це про захист, і це – про дім, це про будинок і про наші укриття, про метафоричне й про справжнє", - сказала Шкрум.

Ядром павільйону є сучасне переосмислення очеретяного даху. Зазвичай для таких дахів очерет везуть із Херсонщини, але оскільки зараз це неможливо, матеріал привезли з Одеської області.

За словами Шкрум, український павільйон – це також спосіб розповісти світові про масштаби руйнувань в Україні.

"За роки повномасштабної війни Росія знищила або пошкодила понад 2,5 млн українських "Дахів" – квартир, будинків, шкіл, дитячих садків. Це понад 37 тис. багатоповерхівок, понад 320 тис. приватних будинків, понад 700 гуртожитків. Світ досі не розуміє масштабів руйнувань в Україні. Ця кількість "Дахів" – це приблизно 14 Венецій. Ці цифри важко усвідомити, але ми продовжуємо відновлюватися", - зазначила Шкрум.

Вона навела приклад Київщини, де вже відновлено 70% зруйнованого, а саме понад 21 тис. з 30 тисяч пошкоджених обʼєктів.

Українські проєкти також представлені на бієнале у складі проєктів французьского павільйону та

Цьогорічний проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore складається із шести елементів. Ключовий елемент - ДАХ, динамічний прообраз вернакулярного українського даху, розроблений кураторкою та архітекторкою павільйону Богданою Косміною. Вибрані матеріали з архіву "Атласу традиційного українського житла з кінця XIX до середини XX століття", 50-річного монументального дослідження, над яким працювали три покоління жінок-архітекторок: Тамара, Оксана та Богдана Косміна.

ШІ-аватар архітекторки та етнографки Тамари Косміної (1936–2016) переосмислює незалежні технології, поєднуючи персоналізований штучний інтелект з культурною спадщиною.

Документація ландшафтів екстреної вернакулярної архітектури та процесів відновлення покрівель житла у Чернігівській, Київській, Харківській, Сумській і Запорізькій областях, здійснені колективами "Лівий берег" (Ігор Окунєв, Владислав Шарапа, Ксенія Кальмус) та KHARPP (Ада Вордсворт). Фотографічний проєкт Євгенії Бєлорусец"Місця: Миколаївська область" присвячено працівникам Миколаївського водоканалу. "Купол дронів" - імерсивна звукова інсталяція, курована Клеменсом Пулом і натхненна проєктом "Клин", низовою ініціативою, що займається створенням дронів, яку очолює Ксенія Кальмус.

Виставковий проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore супроводжуватиметься номадичною публічною програмою Planetary Hardcore, що стартує 10 травня в Scuola Grande di San Marco у Венеції, а згодом рушить іншими містами України (Київ, Дніпро) та світу. Публічна програма має на меті налагодження зв’язків між Україною та іншими місцями у світі, де подібні зусилля з самоорганізованого відновлення та відбудови об’єднуються в умовах воєнного часу.

Проєкт підтримали Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ України. Інституціями-співкомісарами є Українським інститутом та RIBBON International. Павильон розташований в Arsenale (Sale d’Armi, building A).

Комісаркою павільйону цього року є Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту. Протягом наступних шести років Український інститут виступатиме комісаром Українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України й Міністерства закордонних справ України.

https://www.facebook.com/UkrainianPavilioninVenice