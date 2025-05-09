Інтерфакс-Україна
Події
19:18 09.05.2025

Макрон після розмов з Трампом очікує на 30-денне припинення вогню від РФ та попереджає інакше про рішучу відповідь

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Макрон після розмов з Трампом очікує на 30-денне припинення вогню від РФ та попереджає інакше про рішучу відповідь
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про кілька розмов з президентом США Дональдом Трампом ввечері 8 травня, під час яких привітав його рішучий заклик до безумовного 30-денного припинення вогню, як і британські та північні партнери вранці у п’ятницю, 9 травня.

"Україна вже висловила свою підтримку такому припиненню вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те саме", – написав Макрон у соцмережі X.

Він підкреслив, що всі партнери повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікань, фальшивих приводів чи тактики розтягування часу.

"Якщо вона (Росія) цього не зробить, ми готові відповісти рішуче, разом з усіма європейцями і в тісній координації зі Сполученими Штатами", – підкреслив президент Франції.

Про телефонні розмови ввечері 8 травня з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським щодо 30-денного припинення вогню раніше також повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, який провів їх під час вечері лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

"Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається", - написав Стубб в соцмережі Х.

JEF – це коаліція під керівництвом Великої Британії, що складається з 10 країн: Великої Британії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

Окрім того, розмову з президентом США провів і новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За її результатами він повідомив, що обидва наполягають на 30-денному припиненні вогню, який має започаткувати мирні переговори, інакше на Росію очікують ще більш жорсткі санкції.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з лідерами Коаліції охочих в Києві у суботу, 10 травня.

Теги: #припинення_вогню #трамп #макрон

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