Інтерфакс-Україна
Події
19:05 09.05.2025

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

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Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію санкції, накладені рішенням Ради національної безпеки і оборони України стосовно 58 фізичних осіб-громадян РФ та 74 юридичних осіб, серед яких, крім 67 російських підприємств, пов'язаних з ВПК, є по 3 компанії з Ірану та Узбекистану, а також одна - з Китаю (Гонконг).

Відповідний указ №301/2025 від 9 травня опубліковано на сайті президента України.

 

Теги: #узбекистан #іран #санкції

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