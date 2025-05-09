Заступниками голови Державної податкової служби призначено Лисеюка і Троцка

Сергія Лисеюка та Андрія Троцка, які раніше були в. о заступника голови Державної податкової служби (ДПС), Кабінет міністрів призначив заступниками голови служби.

Згідно з повідомленням ДПС в Facebook, раніше Троцко очолював департамент ДПС по роботі з податковим боргом. Згідно з його декларацією, у 2023-2024 рр. він обіймав посаду заступника начальника головного управління ДПС у Рівненській області, до того був старшим аналітиком (2022 рік) та старшим детективом у Бюро економічної безпеки (2021 рік), начальником управління ГУ Державної фіскальної службі (ДФС) у Донецькій області (2020 рік), старшим оперуповноваженим в ДФС (2019-2020 рр.) та у ГУ ДФС у Київській області (до 2018 року).

Лисеюк у 2022-2024 рр. обіймав посаду заступника начальника в ГУ ДПС у Волинській області. До цього працював головним державним ревізором-інспектором в Офісі великих платників податків ДПС (2018-2021 рр.), детективом у Національному антикорупційному бюро України (2017-2018 рр.) та старшим оперуповноваженим з особливо важивих справ у ГУ ДФС у Рівненській області (2016-2017 рр.).