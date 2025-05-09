Інтерфакс-Україна
Події
17:55 09.05.2025

Лідери країн JEF домовилися запросити Україну до посиленого партнерства

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Лідери країн JEF домовилися запросити Україну до посиленого партнерства

Лідери 10 північноєвропейських країн, що входять до складу Об'єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF), домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки та запросити Україну до посиленого партнерства.

Згідно з повідомленням на сайті уряду Норвегії, глави держав та урядів країн-учасниць JEF зібралися на саміті лідерів в Осло в п'ятницю, щоб обговорити спільні регіональні виклики безпеці та необхідність тіснішої співпраці для реагування на ці виклики. Після саміту країни опублікували спільну заяву.

"Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і саме це ми зараз і робимо. Сьогоднішня зустріч підтвердила наші тісні зв'язки в галузі політики безпеки, і ми домовилися посилити наші спільні зусилля для сприяння безпеці та стабільності в Північній Європі. JEF може забезпечити ефективне та швидке реагування в кризових ситуаціях і служить для зміцнення обороноздатності НАТО", – сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Подальша підтримка України була одним із головних питань порядку денного саміту. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у онлайн форматі в деяких частинах зустрічі, яка відбулася в Осло.

"Ми домовилися запросити Україну до посиленого партнерства з JEF. Війна Росії проти України створила найсерйознішу безпекову ситуацію в Європі з часів Другої світової війни. Ми твердо підтримуємо Україну. Нам також є чого навчитися з досвіду, який Україна здобула під час війни. Тісніше партнерство між Україною та Об’єднаними експедиційними силами буде важливим для сприяння безпеці та стабільності в нашому куточку Європи", – сказав Стьоре.

Країни-члени JEF також домовилися посилити зусилля для забезпечення оптимальної координації та гармонізації з діяльністю НАТО.

JEF – це коаліція під керівництвом Великої Британії, що складається з 10 країн: Великої Британії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

JEF також можуть надавати сили для допомоги в міжнародних операціях під керівництвом НАТО, ООН або інших організацій. JEF має на меті доповнити співпрацю НАТО, зміцнити колективну безпеку в нашому регіоні та посилити наші спільні оборонні можливості.

Теги: #безпека #співпраця #jef

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