Інтерфакс-Україна
Події
15:36 09.05.2025

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

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Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи
Фото: МЗС України

 У Львові зараз приймаються політичні документи щодо Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України, зокрема Львівська декларація, а наступні кроки включатимуть офіційне процедурне схвалення та укладення угоди між Україною та Радою Європи, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні ми приймаємо політичні документи Львівську декларацію і даємо політичну підтримку і старт на рівні міністрів закордонних справ ЄС і Core Group, а в Люксембурзі відбудеться формально-процедурне схвалення цього процесу. Головує – Люксембург (…) Наступними кроками після схвалення процедурно-формального у Люксембурзі буде укладання угоди між Радою Європи та Україною", - сказав він на пресконференції у Львові в п’ятницю.

Як повідомляли джерела агентству "Інтерфакс-Україна", Core Group напрацювала пакет документів, які будуть регламентувати діяльність трибуналу. Цей пакет містить три основних документи: угода між Україною та Радою Європи про створення самого трибуналу, Статут трибуналу, який складається з 56 статей з усіма положеннями, а також розширена часткова угода (enlarged partial agreement), до якої зможуть долучитися всі бажаючи.

Коли Україна з Радою Європи підпише угоду і ратифікує її, трибунал буде створений: будинок в Гаазі зможе працювати організаційно, але до моменту долучення інших країн не зможе здійснювати розслідування. Для повноцінної роботи трибуналу потрібні також угоди про співробітництво. Нідерланди окремо підписуватимуть угоду про створення штаб-квартири (host state agreement), оскільки фізично трибунал буде розташований в Гаазі – світовій столиці міжнародного права.

Теги: #львів #спецтрибунал #сибіга

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