Трибунал для Путіна: що, де, коли і як?

Три роки тому запит України на створення трибуналу по агресії РФ абсолютно не сприймався світом. Сьогодні, 9 травня 2025 року, Україна і Європа "привітали" Путіна політичною підтримкою створення спецтрибуналу. Попереду - офіційне затвердження трибуналу на рівні Ради Європи. Наступного року будинок трибуналу в Гаазі матеріалізується, суд розпочне організаційну роботу, а згодом - і самі розслідування. Трибунал неідеальний, але й умови і реалії сьогодення – також. На яку сатисфакцію можуть розраховувати українці – деталі і нюанси розповіли джерела, близькі до процесу створення трибуналу.

Трійка, двійка та двадцятка

Спецтрибунал зможе розслідувати справи щодо так званої "трійки" - Путіна-Лаврова-Мішустіна - до стадії винесення обвинувального акту прокурором. Тобто, прокурор трибуналу сформує обвинувачення, виступить із публічною заявою, що "трійка" винна у скоєнні злочину агресії, обвинувальний акт надійде до pre-trial judge (судді попереднього провадження) і процес призупиниться, - допоки "трійка" знаходиться на своїх посадах.

Важливо: не відміниться, а саме призупиниться. І щойно "трійка" піде зі своїх посад, процес розгляду автоматично відновиться. Якщо ж ці люди не опиняться фізично на лаві підсудних, то суд буде заочним. "Ми теж хочемо Путіна за гратами, але будьмо реалістами", - наголошують джерела.

Лукашенко з Кім Чен Ином також будуть в полі зору трибуналу: з території Білорусі злітали літаки, які бомбили Україну, і заходили російські війська, а військові Північної Кореї безпосередньо були залучені до агресивної війни, відсіч якій давала Україна в Курській області. Юридичної складової злочину агресії з боку Ірану як такої немає, бо агресія – це не про постачання дронів та ракет.

"Двадцятка" вищого військо-політичного керівництва РФ - Медведєв, Шойгу, Наришкін, Герасімов, Бортніков, Золотов і т. д. – не матиме жодних імунітетів: і розслідування, і винесення вироків щодо них буде цілком можливим.

Заочка та вироки - підтвердження агресії

Повноцінні заочні провадження (in absentia) і вироки незалежної судової установи – саме це стане сутністю трибуналу. Навіть без фізичної присутності будуть засуджені ті, хто нижче діючої наразі "трійки". Це підтвердить в правовому полі факт агресії і надасть можливість вимагати компенсацію за роки війни. Таким чином, слова про невідворотність покарання ворога за злочин агресії підкріпляться юридично.

Що стосується саме визначення злочину агресії – цей момент також був чутливим в процесі роботи над створенням трибуналу – то воно максимально розширено, що дає можливість трибуналу на власний розсуд трактувати агресію, починаючи ще з 2014 року.

Коли ж трибунал розгляне всі справи, в тому числі заочні, він має розпуститися. Тобто, це буде не постійний суд, як МКС, а ad hoc (спеціальний) трибунал.

Міжнародний формат

Той формат, який став результатом тривалих переговорів і компромісу Core Group, має ознаки міжнародного виміру. Угодою між Україною і Радою Європи створюється новий суб'єкт міжнародного права – спецтрибунал - з місцем розташування в Гаазі. Угода про створення – це стовідсотковий міжнародний договір, який буде відповідним чином підписаний і ратифікований, також можлива і його реєстрація в секретаріаті ООН по ст. 102 статуту ООН.

Базуватиметься трибунал на територіальній юрисдикції України, бо Україна є єдиним можливим джерелом юрисдикції (Рада Європи не має своєї кримінальної юрисдикції) - як держава-жертва агресії, на території якої вчиняється злочин агресії. Тобто, злочин агресії походить з України, хоча скоєний може бути і в умовній Курській області.

Трибунал не буде діяти від імені всього міжнародного співтовариства в цілому, але його застосовне право – міжнародне, що і робить, власне, міжнародним сам трибунал.

Спочатку в Core Group обговорювали застосування української системи права для роботи трибуналу. Надалі в процесі переговорів було зафіксовано, що міжнародний трибунал буде регулюватися Статутом трибуналу, правом України і міжнародним правом (у випадках, коли право України не надаватиме відповіді на питання, які виникатимуть). Послідовність застосування права вдалося змінити і наразі основним документом, який регулює діяльність трибуналу, є Статут. Якщо в Статуті не вистачатиме положень, які регулюють діяльність трибуналу, буде застосовуватися міжнародне право. І тільки якщо міжнародне право відповідей не надасть, тоді звертатимуться до права України. Ще одна сходинка застосування права трибуналом – це практика міжнародних судів (case-law).

Нова міжнародна судова інстанція в цілому не буде залежати від України, Нідерландів чи самої Ради Європи і зможе самостійно вступати в усі правовідносини з державами та приватними суб'єктами. Таким чином, спецтрибунал по агресії – однозначно не є частиною української судової системи.

Пакет документів

Core Group напрацювала пакет документів, які будуть регламентувати діяльність трибуналу. Цей пакет містить три основних документи: угода між Україною та Радою Європи про створення самого трибуналу, Статут трибуналу, який складається з 56 статей з усіма положеннями, а також розширена часткова угода (enlarged partial agreement), до якої зможуть долучитися всі бажаючи.

За розширеною частковою угодою долучатися до трибуналу будуть всі представники Core Group і, за бажанням, країни - не члени Ради Європи (Японія, Канада, Австралія, Коста Ріка, Гватемала, Нова Зеландія).

Коли Україна з Радою Європи підпише угоду і ратифікує її, трибунал буде створений: будинок в Гаазі зможе працювати організаційно, але до моменту долучення інших країн не зможе здійснювати розслідування. Розширена часткова угода регламентуватиме менеджмент і внутрішню роботу трибуналу, але не стосуватиметься зобов'язань, зокрема, щодо видачі злочинців. Такі зобов'язання з'являться після підписання угод про співробітництво, які, скоріш за все, теж будуть ратифікуватися.

Тобто, для повноцінної роботи трибуналу потрібні також угоди про співробітництво. Нідерланди окремо підписуватимуть угоду про створення штаб-квартири (host state agreement), оскільки фізично трибунал буде розташований в Гаазі – світовій столиці міжнародного права.

Прокурори, судді, розшук

В Статуті трибуналу прописана процедура призначення прокурора і суддів: це буде в компетенції управлінського комітету (management committee) держав, які увійдуть в Асамблею держав-учасниць за розширеними частковими угодами.

Розшук фігурантів обов'язком не буде, трибунал в змозі розслідувати, виносити вироки і без цього, але якщо у трибуналу буде угода про співробітництво з Інтерполом або/та за іншими країнами, то за запитом розшук здійснюватиметься, а особи передаватимуться до спецтрибуналу.

На відміну від Міжнародного кримінального суду, ордер на арешт (arrest warrant) буде неможливий щодо чинної "трійки". Але в той же час трибунал зможе розслідувати справи і засуджувати заочно, чого не може робити МКС.

"90-95% вірогідності, що ніхто з тих, хто буде засуджений, не потрапить на лаву підсудних в Гаазі. Але буде вирок, за яким будуть конфісковані їхні приватні активи. Правосуддя – це не тільки коли людина сидить за гратами", - наголошують джерела.

Трибунал та МКС

Процеси в МКС та трибуналі по агресії будуть рухатися паралельно, ці дві міжнародні судові інстанції співпрацюватимуть. В той же час МКС матиме пріоритет над спецстрибуналом: провадження у спецстрибуналі будуть зупинятися, якщо особа, справа щодо якої розглядається трибуналом, фізично буде передана до Центру тимчасового утримання МКС (ICC detention centre).

Роль українського генпрокурора

В українській прокуратурі є магістральна справа щодо злочину агресії – елементи цієї справи передаватимуться трибуналу. Вирішувати, що саме передавати, буде український генеральний прокурор, у трибуналу не буде компетенції ініціювання. Саме в цьому полягатиме контроль України як держави в особі генпрокурора.

Що стосується роботи Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, ICPA), то він вже напрацював величезний масив матеріалів – ці документи через генпрокурора потраплятимуть до трибуналу.

Коли та чиїм коштом?

В поточному році трибунал не буде запущений, бо потрібно пройти всі юридичні процедури запуску роботи цієї міжнародної інстанції, а також отримати необхідне для роботи трибуналу фінансування. Рада Європи і Нідерланди наразі опрацьовують питання фінансування, - йтиметься про внески від країн, які підпишуть розширену часткову угоду. Тобто, трибунал як фізичний будинок в Гаазі з'явиться в 2026 році і почне функціонувати організаційно. Є великі сподівання на те, що до кінця 2026 року трибунал розпочне і розслідування справ по агресії.