Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Агресія РФ проти України не залишиться безкарною, тому створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії є надзвичайно важливим, відзначає верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас.

"Кожен сантиметр війни Росії задокументовано. Ми живемо в інформаційному просторі. Все задокументовано, і немає місця для безкарності", - сказала Каллас на брифингу у Львові в п'ятницю.

За її словами, остаточна політична підтримка створенню спеціального трибуналу для злочинів агресії буде надана одразу після зустрічі у Львові у п'ятницю. "Цей трибунал забезпечить притягнення до відповідальності найбільш відповідальних за агресію проти України", - сказала верховна представниця.

Каллас відзначила, що саме у Львові народилися юристи Рафаель Лемкін, який є автором конвенції про геноцид, та Герш Лаутербах, який розробив концепцію злочину проти людяності. Також вона відзначила професора Філіпа Сендса, чия пропозиція щодо створення трибуналу для злочинів агресії заклала основу для нинішніх зусиль щодо притягнення РФ до відповідальності.

Як повідомлялося з посиланням на джерела агентства "Інтерфакс-Україна", трибунал буде створений, коли Україна з Радою Європи підпише угоду і ратифікує її. Для повноцінної роботи трибуналу потрібні також угоди про співробітництво. Нідерланди окремо підписуватимуть угоду про створення штаб-квартири (host state agreement), оскільки фізично трибунал буде розташований в Гаазі – світовій столиці міжнародного права.

Базуватиметься він на територіальній юрисдикції України, бо Україна є єдиним можливим джерелом юрисдикції (Рада Європи не має своєї кримінальної юрисдикції) - як держава-жертва агресії, на території якої вчиняється злочин агресії. Трибунал не буде діяти від імені всього міжнародного співтовариства в цілому, але його застосовне право – міжнародне, що і робить, власне, міжнародним сам трибунал.

Нова міжнародна судова інстанція в цілому не буде залежати від України, Нідерландів чи Ради Європи і зможе самостійно вступати в усі правовідносини з державами та приватними суб'єктами. Таким чином, спецтрибунал по агресії – однозначно не є частиною української судової системи.

Сутністю трибуналу стануть повноцінні заочні провадження (in absentia) і вироки незалежної судової установи. Це підтвердить в правовому полі факт агресії і надасть можливість вимагати компенсацію за роки війни. Таким чином, слова про невідворотність покарання ворога за злочин агресії підкріпляться юридично.

Процеси в Міжнародному кримінальному суді та трибуналі по агресії будуть рухатися паралельно, ці дві міжнародні судові інстанції співпрацюватимуть. В той же час МКС матиме пріоритет над спецстрибуналом: провадження у спецстрибуналі будуть зупинятися, якщо особа, справа щодо якої розглядається трибуналом, фізично буде передана до Центру тимчасового утримання МКС (ICC detention centre).

Очікується, що трибунал почне функціонувати організаційно в Гаазі в 2026 році і до кінця того ж року розпочне і розслідування справ по агресії.