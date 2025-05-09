Інтерфакс-Україна
Події
14:25 09.05.2025

Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

2 хв читати
Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Глави МЗС країн ЄС на першому в історії засіданні у Львові обговорять шлях до членства України у Євросоюзі та тиск на РФ, аби агресор беззастережно погодився на мінімум 30 днів припинення вогню, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми вже частина Європи, і докладаємо всіх необхідних зусиль, щоб формально набути статусу повноправного члена ЄС. Це також буде однією з головних тем, яку сьогодні будуть оговорювати міністри закордонних справ Європейського Союзу. Я вдячний Каї за лідерство, що вперше в історії Львова ми проводимо це засідання тут, у такому високому представницькому форматі", - сказав він під час спілкування з журналістами у Львові, де зібралися 35 іноземних делегацій на День Європи.

Міністр зазначив, що сьогодні у Львові зібралися 35 делегацій + представник Ради Європи. За його словами, це не просто символічна зустріч, а справжній прояв солідарності і підтримки у найважчі хвилини для України". Сибіга подякував найближчим союзникам за підтримку.

Крім того, він повідомив, що міністри також будуть обговорювати і подальші санкційні пакети, як "далі тиснути на Росію, щоб РФ беззастережно погодилась на щонайменше 30 днів припинення вогню, на 30 днів тиші, на 30 днів перемир'я".

"Україна готова. Вчора про це президент Зеленський розмовляв з президентом Трампом. І сьогодні теж важливо, що 9 травня з одного боку ми спільно відзначаємо День Європи, а з іншого боку - у Кремлі проходить парад. І Путін, він себе може вважати так званим переможцем, але він не має права монополізовувати перемогу. Він не має права. Український народ – це народ переможець", - наголосив він.

Теги: #львів #припинення_вогню #єс #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 09.05.2025
Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

15:36 09.05.2025
Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

15:34 09.05.2025
Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

15:19 09.05.2025
Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

15:02 09.05.2025
Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

14:58 09.05.2025
Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

14:57 09.05.2025
Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

14:32 09.05.2025
Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

14:30 09.05.2025
Глави МЗС країн ЄС вітають завершення техробіт над проєктами правових інструментів для Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Глави МЗС країн ЄС вітають завершення техробіт над проєктами правових інструментів для Спецтрибуналу щодо злочину агресії

14:17 09.05.2025
З України сьогодні сигнал Путіну: покарання незворотнє - Сибіга

З України сьогодні сигнал Путіну: покарання незворотнє - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

ОСТАННЄ

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

Ратифікована угода про корисні копалини виглядає стандартизованою інвестугодою без дискримінаційних положень – юрист

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі на наступному тижні – глава МЗС Люксембургу

Відео гурту Ziferblat має 1,1 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2025"

В Києві стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА