Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

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Глави МЗС країн ЄС на першому в історії засіданні у Львові обговорять шлях до членства України у Євросоюзі та тиск на РФ, аби агресор беззастережно погодився на мінімум 30 днів припинення вогню, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми вже частина Європи, і докладаємо всіх необхідних зусиль, щоб формально набути статусу повноправного члена ЄС. Це також буде однією з головних тем, яку сьогодні будуть оговорювати міністри закордонних справ Європейського Союзу. Я вдячний Каї за лідерство, що вперше в історії Львова ми проводимо це засідання тут, у такому високому представницькому форматі", - сказав він під час спілкування з журналістами у Львові, де зібралися 35 іноземних делегацій на День Європи.

Міністр зазначив, що сьогодні у Львові зібралися 35 делегацій + представник Ради Європи. За його словами, це не просто символічна зустріч, а справжній прояв солідарності і підтримки у найважчі хвилини для України". Сибіга подякував найближчим союзникам за підтримку.

Крім того, він повідомив, що міністри також будуть обговорювати і подальші санкційні пакети, як "далі тиснути на Росію, щоб РФ беззастережно погодилась на щонайменше 30 днів припинення вогню, на 30 днів тиші, на 30 днів перемир'я".

"Україна готова. Вчора про це президент Зеленський розмовляв з президентом Трампом. І сьогодні теж важливо, що 9 травня з одного боку ми спільно відзначаємо День Європи, а з іншого боку - у Кремлі проходить парад. І Путін, він себе може вважати так званим переможцем, але він не має права монополізовувати перемогу. Він не має права. Український народ – це народ переможець", - наголосив він.