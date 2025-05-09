В Києві стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

У Києві запускають новий сервіс реєстрації домашніх тварин у Центрах надання адміністративних послуг, повідомляє пресслужба Киїіської міської державної адміністрації.

"Наразі реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів – за бажанням власника. Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому. Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм", – зазначив директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергій Сабуров.

Він додав, що відтепер для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму № 1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

Сервіс буде доступним вже з понеділка, 12 травня, в усіх ЦНАПах міста.