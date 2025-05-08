Інтерфакс-Україна
Події
21:06 08.05.2025

Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

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Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

Обрання новим Папою Римським американського кардинала Роберта Прево, який прийняв ім'я Лев XIV, є великою честю для США, заявив президент США Дональд Трамп.

"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Прево, якого щойно було призначено Папою Римським. Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни", - написав Трамп на платформі Truth Social.

Він заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Папою Левом XIV. "Це буде дуже значущий момент", - відзначив президент США.

Як повідомлялося, Роберт Френіс Прево (Robert Francis Prevost) народився у 1955 році в Чикаго (США), має також громадянство Перу.

 

Теги: #трамп #сша #папа_римський

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