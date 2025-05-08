Шмигаль обговорив с Кубіліусом оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив під час зустрічі з комісаром Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюсом Кубіліусом оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС.

"Україна вітає перші конкретні кроки у впровадженні плану "ReArm Europe" та нещодавно представлену Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони. Особливо важливо, що ці стратегічні документи відкривають нові можливості для зміцнення співпраці з Україною в секторі безпеки та інтеграції оборонної промисловості України та ЄС", - написав Шмигаль в Телеграм у четвер за результатами зустрічі.

Прем'єр повідомив, що озвучив українські військові потреби. "Говорили про шляхи нарощення української оборонної спроможності та розвиток ОПК", - розповів він.

Шмигаль висловив сподівання, що новий інструмент "Безпека та дії для Європи" (SAFE) буде схвалений та запрацює якомога швидше. "Україна зацікавлена брати участь в цій ініціативі разом з європейськими компаніями", - сказав голова уряду.