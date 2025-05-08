Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1200 окупантів, 2 танка, 10 бронемашин, 50 артсистему, 141 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Телеграмі ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 961970 (+1200) осіб, танків ‒ 10782 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 22429 (+10) од, артилерійських систем – 27552 (+50) од, РСЗВ – 1379 (+1) од, засоби ППО ‒ 1156 (+1) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120) од, спеціальна техніка ‒ 3875 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.