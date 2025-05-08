Бессент заявив в Конгресі, що вважає Путіна воєнним злочинцем – ЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив під час слухання в Конгресі, що вважає Володимира Путіна воєнним злочинцем, пише у середу Kyiv Post.

Конгресмен Хуан Варгас (Демократична партія, Каліфорнія), член робочої групи з питань монетарної політики Комітету з фінансових послуг Палати представників Конгресу США, під час слухань у Комітеті конкретно запитав Бессента, чи буде він вести переговори з воєнним злочинцем.

"Я думаю, що така природа дипломатії, коли треба вести переговори з обома сторонами", - відповів Бессент. "Я вважаю, що переговори були потрібні з японцями після Другої світової війни".

На пряме запитання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем, Бессент відповів: "Так".

Як повідомлялось, Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп має намір використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на Росію, зокрема в контексті мирних переговорів, про це він заявив під час виступу на Глобальній конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі.

Джерело: https://www.kyivpost.com/post/52210