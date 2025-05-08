Інтерфакс-Україна
Події
05:51 08.05.2025

Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією — ЗМІ

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує оголосити про укладення торговельної угоди з Великою Британією, повідомляє The New York Times із посиланням джерела, що знайомі з планами.

Очікується, що оголошення буде зроблено у четвер. Напередодні Трамп натякнув на нову угоду у соціальних мережах, заявивши про "велику торговельну угоду з представниками великої і дуже шанованої країни" та анонсувавши пресконференцію в Овальному кабінеті.

"Завтра вранці о 10:00 в Овальному кабінеті відбудеться велика прес-конференція, присвячена великій торговельній угоді з представниками великої і високоповажної країни. ПЕРША З БАГАТЬОХ!" - написав Трамп на своїй сторінці у Truth Social.

Деталі потенційної угоди наразі невідомі. Серед тем обговорення — зниження британських тарифів на американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, а також скасування британських податків на технологічні компанії США. При цьому не уточнюється, чи йдеться про остаточне укладення угоди, чи лише про рамковий документ для подальших переговорів.

Видання зазначає, що Велика Британія підпадає під дію 25% тарифу на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів, запровадженого Трампом, який британська сторона намагається скасувати. Крім того, у рамках загального глобального тарифу на рівні 10%, Британія не отримала додаткових "взаємних" тарифів, оскільки імпортує зі США більше, ніж експортує.

"Трамп демонструє зацікавленість в укладенні низки торговельних угод, зокрема з Індією, Ізраїлем, Південною Кореєю, Японією та В’єтнамом. Разом з тим він заявляє, що США не зобов’язані підписувати такі угоди, тоді як інші країни потребують їх більше", зазначено в повідомленні.

Експерти припускають, що Трамп може оголосити про обмежену або рамкову угоду, яка не вимагає схвалення Конгресу, а лише окреслює напрями подальших переговорів. Під час свого першого терміну він вже підписував подібні "міні-угоди" з іншими країнами.

Джерела:

https://www.nytimes.com/2025/05/07/business/economy/trump-trade-britain.html?smid=url-share

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114469488580251681

Теги: #угода #британія #сша

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