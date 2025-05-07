Інтерфакс-Україна
Події
22:28 07.05.2025

Внаслідок атаки дронів на Черкащині пошкоджено інфраструктуру, є поранений – ОВА

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Росія ввечері 7 травня здійснила атаку ударними безпілотниками по Черкаській області, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру та поранення зазнав один чоловік, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами Табурця, внаслідок ворожої атаки пошкоджено корпус навчального закладу та вибито вікна в одному з житлових будинків. Випадків звернень до медиків у цих районах наразі не зафіксовано.

"Унаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку.", – написав він у Телеграм.

Утім, в селі Дмитрушки уламками безпілотника поранено чоловіка, якого доправили до лікарні: "Уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні", зазначив начальник ОВА.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/13521

Теги: #пошкодження #порарений #черкаська

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