Ратифікація угоди "про мінерали" зі США призначена на 8 травня, голосів буде більше 280 – нардеп

У Верховній раді офіційно оголосили про засідання парламенту 8 травня, в порядок денний якого внесено ратифікацію Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Ну офіційно. Завтра Рада збереться на "екстрене" (насправді звичайне) засідання: включать у порядок денний та скоротять терміни по змінам по №13256 Бюджетному Кодексу зміни під Угоду та ратифікують №0309 Угоду", - написав він у телеграмі у середу.

За його оцінкою, перше питання це просто два коротких технічних голосування. "По суті, перше читання тільки на наступному тижні вже буде. Друге (Угода) хвилин 20 обговорення і голосування".

"Не ведіться на міфологію, що хтось там буде блокувати чи немає голосів. Все пройде ОК спокійно і голосів буде більше ніж 280", - зазначив Железняк.