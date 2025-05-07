Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

Новопризначений міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль під час свого інавгураційного візиту до Польщі підтвердив підтримку України з боку Німеччини та Європи, повідомляє Der Spiegel у середу.

"Кожен у Москві повинен знати, що з нами доведеться рахуватися", - заявив Вадефуль у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві. "Європа буде захищати і підтримувати Україну всіма засобами", - додав він.

Як пише видання, Вадефуль прибув до Варшави разом зі своїм французьким колегою Жан-Ноелем Барро, обидва раніше провели переговори в Парижі. Вадефуль здійснив свій перший закордонний візит в якості міністра у французькій столиці.

Щодо фінансування оборонних витрат в ЄС і можливого спільного боргу, Вадефуль сказав: "Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що потрібно робити більше для підтримки України". Існують "різні способи зробити це". Вирішальним фактором є те, "щоб кошти були доступні для підтримки України", сказав міністр закордонних справ.