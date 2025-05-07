Інтерфакс-Україна
Події
19:21 07.05.2025

Сибіга зустрівся з делегацією Атлантичної Ради, проінформував про українське бачення щодо завершення війни

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Сибіга зустрівся з делегацією Атлантичної Ради, проінформував про українське бачення щодо завершення війни
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із делегацією Атлантичної ради — провідного американського аналітичного центру у сфері міжнародної політики та безпеки.

Як повідомляється на сайті МЗС, Сибіга поінформував співрозмовників про останні дипломатичні кроки для досягнення справедливого миру та українське бачення щодо завершення війни. В його основі лежить непорушність суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності нашої держави та посилення тиску на Москву, зокрема через додаткові санкційні інструменти.

Міністр наголосив, що Україна ще 11 березня погодилась на пропозицію США встановити безумовне та всеосяжне 30-денне перемир’я, але Москва не прийняла її, продовжила висувати умови та посилювати терор проти нашої держави та людей.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою, актуальні питання міжнародного порядку денного, шляхи посилення обороноздатності нашої держави, можливості поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США. Сибіга підкреслив, що лідерство США та посилення України дозволять гарантувати стійкий мир, спільну безпеку та стабільність усього євроатлантичного простору.

Глава МЗС зауважив, що розширення двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній сфері, відповідає практичним інтересам українського та американського народів, та принесе конкретні результати. Завдяки унікальному досвіду та потенціалу Україна готова робити відчутний внесок у євроатлантичну безпеку на довгостроковій основі.

У контексті подальшого розвитку стратегічного партнерства між Україною та США сторони позитивно оцінили підписання міжурядової Угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Міністр висловив вдячність Атлантичній раді за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, євроатлантичної інтеграції нашої держави. Він окремо відзначив важливість обміну думками з провідними американськими експертами для зміцнення двосторонніх відносин України й США та продовження динамічного діалогу на всіх рівнях.

Теги: #аналітики #сша #мзс

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