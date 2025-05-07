Інтерфакс-Україна
Події
11:56 07.05.2025

Завершено слідство у справі про незаконне збагачення ексзаступника керівника ОП Смирнова

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Завершено слідство у справі про незаконне збагачення ексзаступника керівника ОП Смирнова

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у вівторок, 6 травня, прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова та власника будівельної компанії.

"Наразі детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", - повідомляє пресслужба САП в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Смирнов обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України у 2019-2024 рр.

САП та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 16 квітня повідомили йому нову підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $100 тис. та легалізації незаконно набутих коштів. САП з’ясувала що Смирнов звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав майже 6,5 млн грн для зведення об’єктів. "Попри те, що фактично указаними об’єктами користувався високопосадовець, право власності на них було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на довірену особу", - зазначається в повідомленні.

Крім того, згідно з інформацією прокуратури, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топ-посадовця звернувся власник будівельної компанії із проханням посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. "За це він пообіцяв високопосадовцю надати послуги та роботи для зведення одного з будинків на узбережжі на загальну суму $100 тис. Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Антимонопольний комітет України ж згодом ухвалив "потрібне" рішення", - наголошують в прокуратурі.

Таким чином, як зазначають в САП, на сьогодні колишньому заступнику керівника Офісу президента України інкриміновано одержання неправомірної вигоди в розмірі $100 тис. та легалізацію незаконно набутих коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України. Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

6 травня за Смирнова внесли заставу у 18 мільйонів гривень.

Теги: #розслідування #завершення #смирнов

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