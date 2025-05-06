Інтерфакс-Україна
Події
17:28 06.05.2025

За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн – ЗМІ

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За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн – ЗМІ

За колишнього заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова, якого було взято під варту в понеділок рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) України, внесли заставу, повідомляє hromadske.

"За колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу у 18 мільйонів гривень. Про це у коментарі hromadske повідомили адвокати Смирнова", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялось з посиланням на телеграм-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в понеділок, Смирнова, якоиу раніше було оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди та легалізації незаконно набутих коштів, було взято під варту рішенням ВАКС з альтернативою внесення застави.

Центр протидії корупції (ЦПД) повідомив, що ексчиновника підозрюють у "незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції неправомірної вигоди у вигляді робіт з будівництва на 100 тисяч доларів".

Як повідомлялося, Смирнов обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України у 2019-2024 рр.

САП та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 16 квітня повідомили йому нову підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $100 тис. та легалізації незаконно набутих коштів. САП з’ясувала що Смирнов звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав майже 6,5 млн грн для зведення об’єктів. "Попри те, що фактично указаними об’єктами користувався високопосадовець, право власності на них було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на довірену особу", - зазначається в повідомленні.

Крім того, згідно з інформацією прокуратури, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії із проханням посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. "За це він пообіцяв високопосадовцю надати послуги та роботи для зведення одного з будинків на узбережжі на загальну суму $100 тис. Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Антимонопольний комітет України ж згодом ухвалив "потрібне" рішення", - наголошують в прокуратурі.

Таким чином, як зазначають в САП, на сьогодні колишньому заступнику керівника Офісу президента України інкриміновано одержання неправомірної вигоди в розмірі $100 тис. та легалізацію незаконно набутих коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України. Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.

Теги: #застава #смирнов

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