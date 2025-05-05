Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Колишній заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов, якому була раніше оголошена підозра в одержанні неправомірної вигоди та легалізації незаконно набутих коштів, був взятий під варту рішенням Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) з альтернативою внесення застави.

"ВАКС взяв під варту Андрія Смирнова в залі суду з альтернативною заставою 18 млн грн", - повідомляє організація Transparency International Ukraine в понеділок в Телеграм.

Центр протидії корупції (ЦПД) повідомляє, що слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько частково задовольнив клопотання детектива про зміну запобіжного заходу та змінив його з застави на тримання під вартою з альтернативою застави 18 млн грн.

"Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції неправомірної вигоди у вигляді робіт з будівництва на 100 тисяч доларів", - повідомляють в ЦПД.

За версією слідства, Смирнов набув об'єктів нерухомого та рухомого майна на суму понад 17 млн грн, що на 15,7 млн грн перевищує його законні доходи. Крім того, у 2019–2021 роках віе незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв м в Одеській області. Для маскування таких дій він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 млн грн.

Як повідомлялося, Смирнов займав посаду заступника керівника Офісу президента України у 2019-2024 рр.

16 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили йому нову підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $100 тис. та легалізації незаконно набутих коштів. САП з’ясувала що Смирнов звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав майже 6,5 млн грн для зведення об’єктів. "Попри те, що фактично указаними об’єктами користувався високопосадовець, право власності на них було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на довірену особу", - зазначається в повідомленні.

Крім того, згідно інформації прокуратури, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії із проханням посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. "За це він пообіцяв високопосадовцю надати послуги та роботи для зведення одного з будинків на узбережжі на загальну суму $100 тис. Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Антимонопольний комітет України ж згодом ухвалив "потрібне" рішення", - наголошують в прокуратурі.

Таким чином, як зазначають в САП, на сьогодні колишньому заступнику керівника Офісу президента України інкриміновано одержання неправомірної вигоди в розмірі $100 тис. та легалізацію незаконно набутих коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України. Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.