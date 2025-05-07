Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1270 одиниць живої сили та 219 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено 14 танків, три бойових броньованих машини, 71 артилерійську систему, 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику однієї крилатої ракети та 124 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.