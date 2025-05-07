Інтерфакс-Україна
Події
08:06 07.05.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Впродовж доби втрати окупантів склали 1270 одиниць живої сили та 219 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено 14 танків, три бойових броньованих машини, 71 артилерійську систему, 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику однієї крилатої ракети та 124 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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