Інтерфакс-Україна
Події
17:30 06.05.2025

Фрідріха Мерца обрано федеральним канцлером Німеччини – ЗМІ

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Фрідріха Мерца обрано федеральним канцлером Німеччини – ЗМІ

Лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріха Мерца з другої спроби обрано федеральним канцлером уряду Німеччини, повідомляє у вівторок tagesschau.de.

"Бундестаг у другому турі голосування обрав Фрідріха Мерца федеральним канцлером. Лідер ХДС отримав 325 голосів. Для більшості голосів було необхідно 316 голосів. У першому турі голосування Мерц отримав лише 310 голосів", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялось, лідер ХІД Мерц у вівторок зранку програв перший тур голосування на виборах канцлера Бундестагу. У таємному голосуванні він отримав 310 голосів "за", що на шість менше, ніж необхідна більшість у 316 голосів. Коаліційні партії ХДС/ХСС та СДПН разом мають 328 місць у парламенті.

Це "безпрецедентна подія" в історії Федеративної Республіки Німеччина. Ніколи раніше призначеного канцлера не було обрано Бундестагом після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.

Теги: #німеччина #мерц

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