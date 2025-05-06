Єврокомісар Йоргенсен: ми більше не дозволимо Росії використовувати енергетичну зброю проти нас

Європейський комісар з енергетичних питань Дан Йоргенсен заявляє, що запропоновані заходи, спрямовані на припинення залежності Європейського союзу від російських енергоносіїв надсилає РФ чіткий сигнал, що Брюссель більше не дозволить Москві використовувати проти ЄС енергетичну зброю.

"Сьогодні Європейський Союз надсилає Росії дуже чіткий сигнал: ми більше не дозволимо Росії використовувати енергетичну зброю проти нас. Ми більше не дозволимо шантажувати наші держави-члени. Ми більше не будемо опосередковано допомагати поповнювати військову скриню Кремля", - заявив він у вівторок на пресконференції в Страсбурзі, представляючи Дорожню карту.

За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення Росії 22 лютого ЄС наполегливо працював над тим, щоб припинити будь-який імпорт російських енергоносіїв. "Ми зробили це з двох вагомих причин. Щоб забезпечити нашу незалежність від Росії та припинити опосередковану підтримку російської воєнної економіки", - наголосив єврокомісар.

Йоргенсен повідомив, що половина вугілля, яке використовувалося в ЄС, до 2022 року, була з Росії, але "ми повністю це припинили". Щодо нафти, то обсяги зменшилися з 26% до 3%, а газу - з 45% до 22%. "Ми пройшли довгий шлях, але недостатньо. Минулого року ми в ЄС заплатили Росії 23 млрд євро за імпорт енергоносіїв. Це 1,8 млрд на місяць. Цьому потрібно покласти край. Саме тому сьогодні Комісія ухвалила дорожню карту, яка завершить цю роботу. Це буде поетапний та поступовий підхід, щоб мінімізувати вплив на держави-члени ЄС", - наголосив він.

Єврокомісар анонсував, що наступного місяця Єврокомісія має намір "вжити безпрецедентні заходи та представить пакет законодавчих пропозицій". "Ми запровадимо нові правила прозорості, моніторингу та відстеження російського газу. Ми просимо держави-члени розробити обов'язкові національні плани щодо поступової відмови від російського газу, ядерного палива та нафти. Ці плани мають бути готові до кінця цього року. Ми забороняємо весь імпорт російського газу за новими контрактами та існуючими спотовими контрактами, що набувають чинності з кінця цього року. Ми забороняємо імпорт російського трубопровідного газу та СПГ, що залишився, за чинними довгостроковими контрактами до кінця 2027 року. Також, щоб вирішити проблему нелегального надходження нафти на ринок через тіньовий флот Росії, ми посилюємо контроль", - деталізував Йоргенсен.

Крім того, він повідомив, що спільно з Високим представником ЄС Каєю Каллас буде проведена робота над "розробкою місії спільної політики безпеки та оборони ЄС, яка проводитиме спостереження, моніторитиме морську діяльність для виявлення підозрілих суден або їхньої поведінки та стримуватиме незаконну морську діяльність".

За словами єврокомісара, також планується вжити заходів проти імпорту ядерного палива, зокрема, будуть запроваджені нові обмеження для поступового припинення імпорту урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів з Росії, а також будуть запроваджені зобов'язання щодо прозорості та диверсифікації поставок.

"Сьогодні важливий день. Росія є загрозою для всіх нас. Тому ми повинні діяти і тому ми робимо ці нові значні кроки проти Росії, важливі дії для забезпечення нашої власної незалежності в солідарності з Україною", - заявив Йоргенсен.