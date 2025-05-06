Інтерфакс-Україна
Події
16:53 06.05.2025

Троє кліриків УПЦ (МП) на Київщині і Черкащині героїзували російських окупантів, їм повідомлено про підозру - СБУ

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Троє кліриків УПЦ (МП) на Київщині і Черкащині героїзували російських окупантів, їм повідомлено про підозру - СБУ

 Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України і чекали на захоплення Київської та Черкаської областей.

"За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Так, на Київщині викрито керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району, який у розмовах з прихожанами героїзував окупантів та висловлював сподівання на захоплення регіону. Крім цього, священник поширював фейки про Сили оборони та заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі України.

"За даними слідства, фігурант тривалий час проживав на Луганщині, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій", - повідомляє СБУ.

У Черкаській області затримано ще двох прокремлівських агітаторів. Ними виявилися настоятель церкви та монах чоловічого монастиря УПЦ (МП), які вихваляли Путіна та окупаційні угруповання РФ. Також обидва клірики сподівалися на захоплення центрального регіону України.

"Задокументовано, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей нашої держави", - зазначається в повідомленні.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності кліриків на користь РФ. Під час обшуків у фігурантів виявлено прокремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #упц_мп #сбу

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