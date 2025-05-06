Інтерфакс-Україна
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07:39 06.05.2025

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 106 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 106 од. автотехніки - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1430 окупантів, 3 танка, 5 бронемашин, 61 артсистему, 145 БПЛА, а також 106 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 959500 (+1430) осіб, танків ‒ 10766 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 22416 (+5) од, артилерійських систем – 27431 (+61) од, РСЗВ – 1378 (+1) од, засоби ППО ‒ 1155 (+0) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35142 (+145), крилаті ракети ‒ 3196 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 47353 (+103) од, спеціальна техніка ‒ 3873 (+3)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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