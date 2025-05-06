Інтерфакс-Україна
Події
03:36 06.05.2025

На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

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У Броварах Київської області собака напав на школярів, які вийшли після уроків з навчальних закладів, семеро дітей отримали травми, їх госпіталізували, повідомляють поліція Київщини та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Як розповів Сапожко, 5 травня близько 13-ї години невідомий собака напав на групу учнів. У поліцію про це повідомила адміністрація закладу освіти.

Семеро дітей зазнали травм легкого та середнього ступеня тяжкості. Їхній стан задовільний, вони проходять додаткові обстеження та перебувають під наглядом лікарів. Потерпілих вакцинували.

Мер Броварів припускає, що, ймовірно, собака має господарів, адже "не схожий на безпритульного".

Правоохоронці зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі триває перевірка.

Про інцидент сповістили також фахівців Держпродспоживслужби та відділу лабораторних досліджень.

Джерела: https://t.me/kyivregionpolice/13982

https://t.me/Igor_Sapozhko/10650

Теги: #собака #діти #київська

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